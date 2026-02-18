SON DAKİKA… İzmir’de manzara yine aynı! Sağanak yağış sonrası deniz taştı cadde ve sokaklar göle döndü!

KORDON ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak 1. Kordon araç trafiğine kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin verilmedi.

DENİZ SUYU 85 SANTİM YÜKSELDİ

İzmir'de bir yandan sağanak yağış etkisini sürdürürken diğer yandan da deniz suyu seviyesinde yükselme meydana geldi. Yapılan ölçümlere göre deniz 85 santimetre yükseldi. Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlar bu yükselişin temel nedeninin düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olmasından kaynaklandığını belirtti.