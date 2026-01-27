SON DAKİKA: İzmir’de her yağış sonrası aynı manzara! Dükkanları su bastı, cadde ve yollar göle döndü

İzmir'de her yağmur yağışında ortaya çıkan bildik görüntüler önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış sonrası da ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod yayınlayıp günler öncesinden uyarmasına rağmen yetersiz altyapının faturasını her zaman olduğu gibi yine İzmirli ödedi.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Cadde ve sokaklar sağanak yağış nedeniyle adeta göle dönerken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Başta Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçeleri olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı ve trafikte aksamalar meydana geldi.
ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Buca'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar trafiği olumsuz yönde etkiledi. Belediye ekipleri ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.Gaziemir ilçesinin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı.
KEMERALTI'NDA ESNAF NÖBET TUTTU
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltında ise her yağmurla birlikte ortaya çıkan bildik görüntüler yine yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın altyapı çalışmalarını durdurduğu tarihi çarşı yağmura teslim oldu. Çok sayıda işyerini su bastı. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar su baskını riski nedeniyle işyerlerinde nöbet tutmak zorunda kaldı. Urla ilçesinde biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
ALAÇATI DA DA CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Sağanak Çeşme'de de etkili oldu. Alaçatı Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta rüzgar ve yağmurun etkisiyle çöp konteynerleri sürüklendi. Konteynerlerin suyun akışını engellemesi sonucu sokakta su birikti, bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, konteynerleri çekerek sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı. Güney Ege'de rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer; ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı İzmirli vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
İZMİR'İN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji verilerine göre İzmir'de hafta boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. 28 Ocak çarşamba günü sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Perşembe ve cuma günleri de sağanak yağış öngörülürken, sıcaklıkların 16–17 derece bandında seyretmesi bekleniyor.
Cumartesi günü ise yağışın yerini çok bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin edilirken, sıcaklık 12 ila 15 derece arasında olacak. Rüzgarın hafta boyunca zaman zaman kuvvetli eseceği, özellikle perşembe ve cuma günleri hızının saatte 25 kilometrenin üzerine çıkabileceği bildirildi.