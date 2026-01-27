SON DAKİKA: İzmir’de her yağış sonrası aynı manzara! Dükkanları su bastı, cadde ve yollar göle döndü

İzmir'de her yağmur yağışında ortaya çıkan bildik görüntüler önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış sonrası da ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod yayınlayıp günler öncesinden uyarmasına rağmen yetersiz altyapının faturasını her zaman olduğu gibi yine İzmirli ödedi.