Giriş Tarihi: 3.01.2026 00:49 Son Güncelleme: 3.01.2026 00:54

İzmir'in 2 ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçesinde bir grup göçmen tespit edildi. Toplam 7’si çocuk 74 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in 2 ilçesinde düzensiz göçmenler yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

MENDERES'TE 24 DÜZENSİZ GÖÇMEN

Menderes açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

