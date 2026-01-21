İzmir’in en büyük kentsel dönüşüm projesine CHP takozu! Belgeler eksizsiz olmasına rağmen firmaya ruhsat vermiyorlar!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca rezerv alan ilan edilen, imar planı ve 18 uygulaması onaylı olan Forum Göztepe projesi için CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne yıkımla ilgili ruhsat başvurusunda bulunuldu. Aradan geçen aylara ve belgeler eksiksiz olmasına rağmen Karabağlar Belediyesi ruhsatı geciktirdi. Yaşaman bu durum nedeniyle hem vatandaşlar hem de firma mağdur oldu.

ÖZEL SEKTÖR ELİYLE YAPILACAK EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bölge halkının, bir türlü başlamayan yıkım nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Altunhan, "İzmir'in özel sektör eliyle yapılacak alan bazlı en büyük kentsel dönüşüm projesi unvanını taşıyan Forum Göztepe projesi için biz 1026 hak sahibinin vekaletnamesine istinaden vekili sıfatıyla ve yetkili olarak hareket ediyoruz. Sonuç olarak bir hanede ortalama 3 kişi yaşadığını varsayarsak yaklaşık 3 bin kişinin sorumluluğunu taşıdığımızın farkındayız. İlgili kurumları da bu sorumluluğa davet ediyoruz. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için kurumların bize baskı yapması gerekirken, biz kurumlar önünde bekliyoruz, ancak muhatap bulamıyoruz. Randevu taleplerimize kurumlardaki yetkililer ve siyasiler dahi dönüş yapmıyor. Sonuç olarak 3 bin kişi mağduriyet yaşıyor. 820 konutun 775 adeti boşalmıştır. Sahada halen oturan çoğunlukla kiracılar ile birkaç hak sahibi bulunmaktadır. Birkaç hak sahibinin sosyal medyada yapmış olduğu ajitasyonun faturası 3 bin kişiye mal edilemez" diye konuştu.

Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Altunhan

ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ

Binaların can ve mal güvenliği açısından bir an önce yıkılması gerektiğini kaydeden Altunhan, şunları söyledi: "Yıkım gerçekleşmediği sürece kira yardımları başlatılmadığı için hak sahipleri mağduriyet yaşamaktadır. Ayrıca boşaltılan alanda ciddi bir güvenlik zafiyeti de oluşmuştur. Bu hususla ilgili Karabağlar Kaymakamlığı'na da gerekli müracaat yapılmıştır. Tüm iş ve işlemlerin tamamlanmasına rağmen yıkım ruhsatının gerekçesiz olarak bekletilmesi, giderilmesi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlar doğurmaktadır. Tüm taleplerimiz ve mağduriyet uyarılarımıza karşın Karabağlar Belediyesi almış olduğu karara uymayarak yıkım ruhsatıyla ilgili tüm belgelerimiz hazır olduğu halde ruhsatı gerekçesiz bekletmektedir"

1450 KONUT YAPILACAK

Mehmet Altunhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turkmall olarak Forum Göztepe'de yalnızca çarşı ve konut inşa etmeyeceğiz. Meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek projeyi, modern mimariyle ve sağlam zemin üzerinde ve depreme dayanıklı şekilde yükselteceğiz. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebilecek mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Toplamda 820 hak sahibi var; proje kapsamında bin 450 konut yapılacak. Bunların dışında ticari alanlar da olacak. İçinde Forum Göztepe adlı bir de çarşı bulunacak. Forum Göztepe, kentin dönüşümü için milat olacak. Bu güzide ve özel projenin yaşama hızla geçirilebilmesi ve kentin ortak paydası için siyaset üstü bir bakış açısına ve kurumlar arasında eşgüdüm ve uyuma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla tüm kamu ve yerel yönetim mekanizmalarını sorumlu hareket etmeye ve gereğini yapmaya davet ediyor; İzmir halkına bu önemli ve zorunlu açıklamayı yapmayı görev kabul ediyoruz"