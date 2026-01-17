İzmir’in ilk millet bahçesi kapılarını açtı

Açılışta konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, projenin toplam 52 bin metrekarelik bir alanda 1 milyar liraya mal olduğunu söyledi.

BÜYÜKŞEHİR MAHKEMEYE TAŞIDI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama Millet Bahçesi projesini durdurmak amacıyla planı mahkemeye taşıdığını ve ihaleye itiraz ettiğini aktaran İnan, Büyükşehir Belediyesinin hedefinin "AK Parti buraya hizmet yapamasın, Bergama hizmet almasın" olduğunu ifade etti.

BİZ İNADINA HİZMET ETTİK

İnan konuşmasının devamında; "Ama biz inadına hizmet dedik, engelleri tek tek aştık. Dün her plana itiraz edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi için söylüyorum, mahkeme kapılarını aşındıranlar, bugün Bakanlığımızın yaptığı son plana sesini çıkarmıyor. Ne değişti arkadaşlar? Plan mı değişti? Yer, aynı yer. Değişen tek şey yerel yönetimin rengi. Seçim geçti, yönetim değişti, dükkanlar ve otopark kendi yönetimlerine geçti. Hukuki itirazlar, bıçak gibi kesildi. Dün istemeyiz, yanlış dedikleri proje, bugün mülk sahibi olunca tatlı geldi. İşte bu ikircikli tavırdır, bu samimiyetsizliktir. İşinize gelince hukuk, işinize gelince suspus olmayı da aklımızdan çıkarmayacağız. Biz bu çifte standardı da Bergama halkının vicdanına ve takdirine bırakıyoruz." Dedi.

81 İLDE 313 MİLLET BAHÇESİ İNŞA EDİLDİ

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 81 ilde 313 millet bahçesi inşa ettiklerini, 231 millet bahçesinin yapımının ise devam ettiğini kaydetti. TOKİ olarak İzmir'de yaklaşık 175,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Sungur, "Toplamda 29 bin 333 konut, Bergama'ya ise 996'sı devam eden 1270 konut kazandırdık." İfadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bergama Millet Bahçesinin açılış kurdelası davetliler tarafından kesildi.

İzmir'de açılan ilk millet bahçesi olan Bergama Millet Bahçesi'nde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sosyal tesisler, millet kıraathanesi, kafeterya, kütüphane, macera parkuru, basketbol sahası, biyolojik gölet, tematik bahçe ve mescit yer alıyor.