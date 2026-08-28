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Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:54

İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şarampole devrilen araçlardaki 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan otobüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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İzmir’in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otobüs ile otomobil, Gümüldür Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

#İZMİR #MENDERES

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İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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