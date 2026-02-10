İzmirli mobilyacılar TOKİ modelini örnek aldı

TOKİ'nin ülke genelinde altına imza attığı projeler İzmirli Mobilyacılara da ışık oldu. İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç ve yönetim kurulu üyeleri yeni site projesi hakkında hazırladıkları raporu İzmir Valisi Süleyman Elban'a sundu.

TOKİ MODELİ İLE İLERLEYEBİLİRİZ

Yeni Mobilyacılar Küçük Sanayi sitesi konusunda TOKİ modeli ile ilerleyebileceklerini belirten İZMOD Başkanı Zafer Koç; "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirdiği projeler bize örnek olmalı. 15 yıl vadeli uygun rakamlarla evler yapan TOKİ, aynı şekilde ihtisas sanayi siteleri de yapıp, uzun vadelerle esnafın hizmetine sunabilir. Üyelerimiz de işyeri için darboğaza girmeden sermayelerini üretimlerine aktarabilir. Devletimizin desteği altında yapılacak çalışmalarda arsa, üye kaydı, gerçek esnafın fayda sağlaması, geri ödemeler gibi her konuda iş birliğine hazırız." Diye konuştu.

DEVLETE DE KATKI SAĞLAR…

Şeffaf, amacına uygun çalışmalara oda yönetimi olarak seve seve katkı koymaya hazır olduklarını belirten Koç, kurulacak sitenin ekonomiye ciddi katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi. "Devlet yöneticileri bu teklifimizi bir yatırım olarak düşünebilir." Diyen Koç sözlerine şöyle devam etti; "Üyelerimizi maddi sıkıntılara boğmadan kısa sürede hayata geçirecek bu proje ile devlet yatırımın karşılığını kısa sürede alır. Unutulmamalı ki mobilya sektörü ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. İhracat, istihdam, vergi dönüşleri ile ülke ekonomisine önemli katma değer sağlanır. Türkiye üreterek güçlenir, ekonomik sıkıntılarını aşabilir. Biz üretmeye, gelişmeye, yüzümüzü yarınlara çevirmeye hazırız' ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL HUZURUN GEREĞİ...

İzmir'de hala meskenlerin altında mobilya üretildiğini hatırlatan Başkan Zafer Koç; "Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde mobilya üretimi karmaşık bir halde. Karabağlar ve Sarnıç dışındaki ilçelerdeki üyelerimiz mahallelerin içinde, evlerin altında üretimlerini sürdürüyorlar. Bu da doğal olarak insanları huzursuz ediyor. Talaşın, cilanın, süngerin kokusu, evsel atık olmayan kirliliği, gürültüsü İzmir halkını tedirgin ediyor. Üyelerimizi sanayi sitesine kavuşturmamız toplumsal huzurun da bir gereği olarak karşımıza çıkıyor. Bu düşüncelerimizi raporlayarak değerli Valimize sunduk. Arsa olarak uygun gördüğümüz alanlar, fizibilite çalışmalarımız, olası maliyet-ortak sayısı- geri ödemeler konusundaki hazırlıklarımız raporumuzda yer alıyor. Değerli valimizin bize karşı gösterdiği ilgi ve samimiyet bizi cesaretlendirdi. İşin peşini bırakmayacağız, ilk dönemimizde en büyük hedefimiz sektörümüze bir sanayi sitesi kazandırmaktır:" diye konuştu.