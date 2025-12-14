İzmirli motosiklet sürücüsü Demirci yolunda hayatını kaybetti

İzmir'den Demirci ilçesine geziye giden motorcu grup içerisinde bulunan 43 yaşındaki Gürol Aygün yönetimindeki 20 AAZ 667 plakalı motosiklet, seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.