Giriş Tarihi: 31.10.2025 11:11

İzmirlilerin su çilesi bitmiyor: Vatandaşlar aylardır belediye yönetimine tepkili!

İzmirlilerin su çilesi büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek başlattığı planlı su kesintileri, 15 Kasım'a kadar uzatıldı. İzmirli vatandaşlar aylardır belediye yönetimine gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki gösteriyor.

İzmir'de planlı su kesintileri Kasım ayında da devam edecek. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.

İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek. Bu ilçelere 2 günde bir, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

Son haftalardaki yağışlar ve planlı su kesintilerine rağmen İzmir'de barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

İZSU verilerine göre kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,77'ye düştü.

