İzmirlilerin su çilesi bitmiyor: Vatandaşlar aylardır belediye yönetimine tepkili!

İZMİRLİLERİN SU ÇİLESİ BÜYÜYOR!

İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek. Bu ilçelere 2 günde bir, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.