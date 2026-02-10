İzmir–Torbalı yolunda görenleri hayrete düşüren görüntü!

Olay, yağışlı havada trafikte ilerleyen Psikolog Dr. Suat Soylu tarafından fotoğraflandı. İzmir'den Torbalı yönünde giderken bir ara gözünü yoldan çektiğini tekrar yola dikkat kesildiğinde ise önünde seyreden kamyon kasasının arkasındaki erkek bacaklarını fark ettiğini belirten Suat Sarı; "Bir anlık gözümü yoldan çekmiştim sonra tekrar önüme bakınca bunu gördüm. Tövbe bismillah ödüm koptu. Doktor bu ne? Dedim kendi kendime" dedi.

Kamyonetin arkasında bağlanmış ve dışarıdan net şekilde görülen manken bacakları, özellikle arkadan gelen sürücülerde korku ve şaşkınlık yarattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı "bir an kalbim durdu", "insan olduğunu sandım", "trafikte böyle yük mü taşınır?" yorumlarında bulundu. Uzmanlar, insan vücuduna benzeyen nesnelerin beklenmedik anlarda görülmesinin beyinde ani tehdit algısı oluşturduğunu ve bu durumun refleks olarak korkuya yol açabileceğini belirtiyor.