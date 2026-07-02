İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner gözaltına alındı

İddialara göre; Ümit Duygu Çetiner'in gözaltına alınma gerekçesinin arkasında oldukça kritik bir soruşturma dosyası yer alıyor. Çetiner'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP'nin kurultay sürecine ilişkin davada "itirafçı" olan iş insanı Turgut Koç'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı ileri sürüldü. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonşa ilgili incelemeler devam ederken, gözaltı kararının detaylarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

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