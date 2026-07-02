Haberler Yaşam Haberleri İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 2.07.2026 11:26

İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner gözaltına alındı

Kocaeli siyaset ve belediyecilik camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan, İzmit Belediyesi'ndeki görevinden emekli ayrıldıktan sonra Muğla’nın Bodrum ilçesine yerleşen eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Çetiner, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyonla Bodrum'da gözaltına alındı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından, Çetiner'in hangi dosya kapsamında ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu.

ABBAS ÇAKAR
İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner gözaltına alındı
  • ABONE OL

İddialara göre; Ümit Duygu Çetiner'in gözaltına alınma gerekçesinin arkasında oldukça kritik bir soruşturma dosyası yer alıyor. Çetiner'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP'nin kurultay sürecine ilişkin davada "itirafçı" olan iş insanı Turgut Koç'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı ileri sürüldü. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonşa ilgili incelemeler devam ederken, gözaltı kararının detaylarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VELİ AĞBABA #İZMİT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA