İzmit Marina’da silahlı kavga: 2 ölü

İzmit sahilinde bulunan Marina Kafe'de akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Hasan A. ve abisi Ahmet A.'nın alacak-verecek meselesi nedeniyle işletme sahipleriyle görüşmek üzere Marina Kafe'ye gelmesiyle başladı. Görüşme kısa süre içinde kavgaya dönüşerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasan A. ve abisi Ahmet A., işletme sahibi Furkan G. ve Oğuzhan S. tarafından vuruldu. Hasan A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABİSİ DE KURTARILAMADI

Silahlı kavga sırasında ağır yaralanan Ahmet A., Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kardeşi Hasan A.'nın ardından Ahmet A. da hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan A. ve Ahmet A.'nın yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.

İŞLETME SAHİPLERİ TESLİM OLDU

Yaşanan silahlı çatışmanın ardından, işletme sahibi Furkan G. ve Oğuzhan S., kısa bir süre sonra emniyete giderek teslim oldular. Polis, olayın aydınlatılması için Marina Kafe'deki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI VURULDU

Silahlı çatışma sırasında olay yerinde bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, seken bir mermiyle ayağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Çoban'ın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.