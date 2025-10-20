İzmit otogarda silahlı dehşet! Saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.15 sıralarında İzmit Otogarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otogar içerisinde bir başka kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahla çevreye rastgele ateş açmaya başladı. O sırada otogarda bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşarken, otogarda bulunan ve olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerine hızla müdahale eden polis ekipleri, saldırgana defalarca silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şahıs bu uyarılara kulak asmayarak silahı bırakmadı. Bunun üzerine polis, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Etkisiz hale getirilen saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralı saldırganın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.