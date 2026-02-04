İzmit’te ahşap ev alevlere teslim oldu

Korkutan yangın, Kocaeli İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ahşap yapının da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yükselen alevler mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için zamanla yarıştı. İddialara göre yangının, binanın önünde kablo yakıldığı sırada çıktığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.