İzmit’te ahşap ev alevlere teslim oldu

İzmit’te gece saatlerinde çıkan ahşap ev yangını mahallede korku dolu anlara neden oldu. İki katlı ahşap yapı, kısa sürede alevlerin etkisi altına girerken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Korkutan yangın, Kocaeli İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ahşap yapının da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yükselen alevler mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için zamanla yarıştı. İddialara göre yangının, binanın önünde kablo yakıldığı sırada çıktığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

