İzmit’te iki katlı bina yangında küle döndü

Öte yandan yanan ahşap binanın tuğlalarını kırarak içerisine giren itfaiye ekipleri, içeride biri olup olmadığını kontrol etti ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda herhangi bir dumandan etkilenen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.