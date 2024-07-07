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Giriş Tarihi: 7.7.2024 16:17 Son Güncelleme: 7.7.2024 16:20

İzmıt’te ilginç kavga: Arabaya uçan tekme attı

İzmit'te akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü bir gence çarparak kaçmaya başladı. İddialara göre, kardeşine çarpan ve durmayan otomobilin peşine düşen ağabey, trafik ışıklarında duran otomobile saldırdı.

ABBAS ÇAKAR
İzmıt’te ilginç kavga: Arabaya uçan tekme attı

Olay, önceki akşam saatlerinde İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yoldan karşıya geçmek isteyen bir gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç yere savrulurken, otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin çarptığı gencin ağabeyi, hızla olay yerinden kaçan otomobilin peşine düştü. Kaçan otomobil trafik ışıklarına yakalanınca, öfkeli ağabey önce otomobile uçan tekme attı, ardından otomobilin üzerine çıkarak zıpladı.

Manevra yapan araçtan atlayan ağabeye, araç içerisinde bulunan şoför çarpmaya çalıştı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay sonrasında hem şoför hem de öfkeli ağabey gözaltına alındı. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İzmıt’te ilginç kavga: Arabaya uçan tekme attı
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