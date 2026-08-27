İzmit’te korku dolu gece! Temel kazısı 3 katlı binayı yıktı

Korkutan olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Özel bir firma tarafından başlatılan bina inşaatının temel çalışmaları sırasında, hemen bitişikte bulunan 3 katlı binadan çatırdama sesleri gelmeye başladı. Sesleri duyan bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini sokağa attı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye İzmit Belediyesi, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ZEMİN BOŞALDI, BİNA YAN YATMAYA BAŞLADI

Olay yerinde inceleme yapan uzman ekipler, inşaat çalışması sırasında gerekli zemin önlemlerinin alınmadığını ve yapının altındaki toprağın boşaldığını belirledi. Yeraltı sularının da etkisiyle zemindeki hareketlilik artınca, dükkan üzeri 3 kattan oluşan ve üç kardeşe ait olduğu öğrenilen bina yan yatmaya başladı.Ekipler, olası bir çökme ihtimaline karşı çevredeki komşu binaları da tedbir amaçlı tahliye ederek sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

ACİL YIKIM KARARI ALINDI

AFAD, belediye ve il müdürlüğü yetkilileri, inşaat firması sahibi ile mağdur olan bina sahiplerini bir araya getirdi. Tarafların uzlaşmasının ardından hayati risk taşıyan bina için vakit kaybetmeden yıkım kararı alındı. Temel kazısında çalışan iş makineleri gece saatlerinde devasa binanın yıkımına başladı. İnşaat firması sahibinin oluşan tüm zararı ve sorumluluğu üstlendiği öğrenilirken, vatandaşların dikkati sayesinde muhtemel bir felaket son anda önlenmiş oldu.