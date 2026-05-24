İzmit’te şüpheli ölüm: Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak hayatını kaybetti!

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Evden yükselen sesler ve ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kanlar içinde kalan Orhan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KENDİNE ZARAR VERDİ

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, ev sahibi H.B. ve kızı B.B.'yi "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına aldı. Karakola götürülen şüphelilerin ilk ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Baba ve kızın, Orhan Demirel'in evde alkol aldıkları esnada tartıştıklarını ancak kendilerinin bir şey yapmadığını, Demirel'in bıçakla kendi kendisine zarar verdiğini ileri sürdükleri belirtildi. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheli baba ve kızın, adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör