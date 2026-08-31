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Giriş Tarihi: 31.08.2026 17:30

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak görevden alındı! Yerine Ayten Başaran getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerindeki kadro depremi İZBB’nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü’ne sıçradı. Aynı zamanda İZSU Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatı ile Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak görevden alındı. Akkavak’ın yerine Abone İşleri Daire Başkanı Ayten Başaran getirildi. Tugay geçtiğimiz haftalarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çok sayıda bürokrat ile yollarını ayırma kararı almıştı.

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İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak görevden alındı! Yerine Ayten Başaran getirildi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kadro depremi bu sefer de su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü'ne sıçradı.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak görevden alındı. Akkavak'tan boşalan koltuğa Abone İşleri Daire Başkanı Ayten Başaran getirildi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından birisi olarak gösterilen Akkavakt'ın görevden alınması kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Yeni genel müdür yardımcısı, İdari İşlerden Sorumlu olacak.

KENDİ ATADIĞI BİR ÇOK BÜROKRATI GÖREVDEN ALDI

Aynı zamanda İZSU Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz haftalarda başta izbb olmak üzere bağlı şirketlerinde çok sayıda görevden almanın altına imza atmıştı. Tugay son olarak İZBB'nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İzdeniz'in genel müdürü ile yönetim kurulu başkanını görevden almıştı. Tugay'ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz kendi atadığı bürokratları bir bir görevden alması kafa karıştırmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#CEMİL TUGAY

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İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak görevden alındı! Yerine Ayten Başaran getirildi
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