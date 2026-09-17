İzzettin Balaban'ı kurşunlayarak katletmişti! O cani hakim karşısında: “Cinayetten sonra abisini aradım”

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ



Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk hallinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



NE OLMUŞTU?

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzettin Balaman husumetli oldukları söylenen Mehmet F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini silahlı kavgaya bırakması üzerine Mehmet F.G. üzerinde bulunan silahla İzzettin Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzettin Balaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Kerem A.'yı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör