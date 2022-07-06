Yaz transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda siyah beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Standard Liege'de olan Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı. Kara Kartal, Demokratik Kongolu futbolcuyu, 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Peki Jackson Muleka kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte yanıtı!