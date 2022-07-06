Yaz transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda siyah beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Standard Liege'de olan Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı. Kara Kartal, Demokratik Kongolu futbolcuyu, 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Peki Jackson Muleka kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte yanıtı!
JACKSON MULEKA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
İşte Jackson Muleka hayatı ve biyografisi;
4 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelen Jackson Muleka Kyanvubu, forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Jackson Muleka, Standard Liège'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giymektedir.
Ecofoot Katumbi'de altyapı kariyerine başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, 2017'de TP Mazembe'de profesyonel maçlarına çıktı. 2020'de R. Standard de Liège'ye geçen genç futbolcu, buradan Kasımpaşa'ya kiralandı. Aynı zamanda Kongo DC'de de oynamaktadır.
Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Muleka, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile ligde çıktığı 14 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaptı.