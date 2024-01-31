Jaguar’lı çifte cinayette sıcak gelişme: 4 sanık için istenen ceza açıklandı!

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de gece saat 00.30 sıralarında Gökhan Denli isimli şahsın kesici alet ve 7 adet ateşli silah yaralanması sonucu ölü bulunduğunu aktardı. Savcı, bu olaydan hemen sonra Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde Adalet Bike'nin derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiğini belirtti. Mütalaada maktül Adalet Bike'nin sanık Mahmut Bike ile evli olduğu açıklandı. Maktül Adalet Bike'nin maktül Gökhan Denli ile ilişkisi olduğu da kaydedilen mütalaada, olay günü Öznur Erbek, Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin buluştuğu, zaman zaman sanık Öznur Erbek'in maktullerden uzaklaşarak telefon ile konuştuğu ve diğer sanıkları olay yerine çağırdığı ifade edildi. Sanıkların olay yerine Jaguar marka ve bir başka araçla geldikleri de belirtilen mütalaada, fikir ve eylem birliği içerisinde önce Gökhan Denli'nin öldürüldüğü ardından Adalet Bike ile sanıkların araca bindiği, Jaguar marka aracın şoför koltuğuna Fırat Bike, yolcu koltuğuna ise Furkan Özcan'ın oturduğu ardından Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerindeyken maktül Adalet Bike'nin araçtan atıldığı belirtildi. Suçun söz konusu iki maktülün arasındaki gönül ilişkisi nedeniyle töre saiki ile işlendiği de mütalaada ifade edildi. Savcı, sanıklar Mahmut Bike, Öznur Erbek, Furkan Özcan ve Fırat Bike'nin 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Öte yandan firari sanık Selahattin Erbek'in ise dosyasının ayrılması talep edildi.