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Giriş Tarihi: 8.09.2026 16:11

Jandarma ekipleri, piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçak giyim malzemesi ele geçirdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasa değeri 50 milyon lira olan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen giyim malzemesi kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Jandarma ekipleri, piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçak giyim malzemesi ele geçirdi
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin her türlü kaçakçılık, mali ve organize olaylarının ortaya çıkarılması maksadıyla yaptığı çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin giyim malzemesi kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin işyeri, depo ve araçlarında yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu değerlendirilen 15 bin 357 adet çeşitli markalarda tişört, 963 adet çeşitli markalarda eşofman, 16 adet çeşitli markalarda fermuarlı hırka, bin 835 adet çeşitli markalarda iç çamaşırı, 123 adet çeşitli markalarda pantolon, 834 adet çeşitli markalarda şort, 196 adet çeşitli markalarda gömlek, bin 4 adet çeşitli markalarda çorap, 255 adet çeşitli markalarda polar, 54 adet çeşitli markalarda uzun kollu kazak olmak üzere toplam 20 bin 638 adet giyim malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

#MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

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