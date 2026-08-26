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Giriş Tarihi: 26.08.2026 22:09

Jandarma ekiplerinden film gibi operasyon: Kılık değiştirip kaçakçıyı yakaladılar! 1 gözaltı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin yurt dışına silah çıkartmak için nakliyeci aradığı ihbarı üzerine, alıcı kılığına giren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Jandarma ekiplerinden film gibi operasyon: Kılık değiştirip kaçakçıyı yakaladılar! 1 gözaltı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bir kişinin yurt dışına silah sevkiyatını gerçekleştirmek için nakliyeci aradığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek şahısla irtibata geçti. İrtibat sonrası şahsın ve silahlarını adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 9 milimetre çapında 58 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#İSTANBUL #EYÜPSULTAN

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Jandarma ekiplerinden film gibi operasyon: Kılık değiştirip kaçakçıyı yakaladılar! 1 gözaltı
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