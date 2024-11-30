Jandarma suç örgütlerine nefes aldırmıyor: 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 6 organize suç örgütü çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İstanbul, Samsun, Giresun ve Antalya'da gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından planlanan operasyonlarda suç örgütlerinin lider kadrosunda yer alan isimler ve üyeleri yakalandı.

Şüpheliler, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Yağma", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Tehdit ve Şantaj", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tefecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" gibi suçlardan soruşturma kapsamına alındı.

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OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sırasında; çok sayıda ruhsatsız tabanca,kesici ve delici aletler,muhtelif miktarda uyuşturucu madde,yüklü miktarda döviz ve Türk lirası geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESİ KESİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz."

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yılın 365 günü, gece gündüz demeden huzuru tesis etmek için çalıştığını belirten Yerlikaya, suç örgütlerine karşı operasyonların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.