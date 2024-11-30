Jandarma suç örgütlerine nefes aldırmıyor: 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 6 organize suç örgütü çökertildi
Jandarma ekipleri, İstanbul’da R.B., Samsun’da N.B., Giresun’da R.N., Antalya’da ise Ü.K., H.B. ve M.H.’nin elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik düzenlediği kapsamlı operasyonlarla 46 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 29 kişi tutuklanırken, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Suç örgütlerinin nefesi kesildi” diyerek jandarmanın başarılarını vurguladı.
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