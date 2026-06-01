Jandarma’da 29 bin 353 personelin görev yeri değişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, 187 yıldır milletin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatı'nda nöbet değişiminin hayırlı olmasını temenni etti.

29 BİN 353 PERSONELİN ATAMASI YAPILDI

Bakan Çiftçi, 2026 yılı genel atamaları kapsamında bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını bildirdi.

ASAYİŞTEN TERÖRLE MÜCADELEYE KADAR GENİŞ GÖREV ALANI

Jandarma personelinin ülke genelinde önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Çiftçi, teşkilatın asayiş hizmetlerinden trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan tüm personele başarılar dileyerek, Jandarma Teşkilatı'nın üstün hizmet anlayışıyla görevini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.