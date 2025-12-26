Jandarmadan dev silah operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde planlı faaliyetler kapsamında yürütülen, Bomba ve Mühimmat arama köpeklerinin de eşlik ettiği operasyonlarda 23 ikamet, 9 işyeri, 23 şahıs ve 9 araçta eş zamanlı arama gerçekleştirildi.