Jandarma’dan kaçak cep telefonu operasyonu

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı | Video