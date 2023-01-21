Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre sahte motor yağı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.1.2023 10:01 Son Güncelleme: 21.1.2023 10:30

Jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre sahte motor yağı ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla; Tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. Yakalanan A.A. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre sahte motor yağı ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; A.A. isimli bir şahsın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir'de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti.

Binlerce Litre Sahte Motor Yağı Ele Geçirildi

Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

Yakalanan A.A.isimli şahıs, "Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.

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Jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre sahte motor yağı ele geçirildi
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