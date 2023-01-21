Jandarmadan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre ele geçirildi | Video
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren 1 şahıs yakalandı. Operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.
BİNLERCE LİTRE SAHTE MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. Yakalanan A.A. isimli şahıs, "Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.
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