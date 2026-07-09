Jandarmadan kaçakçılara darbe! 10 milyon liralık kaçak ürün! Binlerce sahte forma ve ayakkabı ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.Gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 680 bin TL olan çok sayıda taklit ve kaçak ürüne el konuldu.

10 MİLYON 680 BİN LİRALIK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan 1.466 adet çeşitli markalara ait futbol takımı forması, piyasa değeri 3 milyon 330 bin TL olan 954 adet çeşitli markalara ait taklit ve sahte ayakkabı ile piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 3.000 adet çeşitli markalara ait forma ele geçirildi.





3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.