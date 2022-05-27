Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Buca 29 Ekim Mahallesi'nde durdurulan İ.Ü. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 15 gümüş sikke, Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde yakalanan A.B.'nin üzerinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 13 gümüş sikke ele geçirildi.

Ekipler, Menemen ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde S.Ç.'nin bulunduğu otomobilde ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 182 bakır ve bronz sikke ele geçirdi.