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Giriş Tarihi: 27.5.2022 10:41 Son Güncelleme: 27.5.2022 10:42

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 210 sikke ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Mayıs tarihlerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Buca 29 Ekim Mahallesi'nde durdurulan İ.Ü. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 15 gümüş sikke, Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde yakalanan A.B.'nin üzerinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 13 gümüş sikke ele geçirildi.

Ekipler, Menemen ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde S.Ç.'nin bulunduğu otomobilde ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 182 bakır ve bronz sikke ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen toplam 210 sikke İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
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