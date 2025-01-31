Jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe! Şırnak’ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen takipli operasyonda, şüphelilerin zehri arazide sakladığı belirlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakalayarak uyuşturucuya darbe vurdu.

Jandarma ekiplerinin yıl boyunca uyuşturucuya karşı yürüttüğü kararlı mücadele de dikkat çekti. 2024 yılı boyunca (1 Ocak - 31 Aralık 2024) gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelesini kesintisiz sürdüren güvenlik güçleri, özellikle son yıllarda kullanım oranı hızla artan ve büyük bir tehdit oluşturan metamfetaminin sokaklara ulaşmasını engellemek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.