Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe! Şırnak’ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 31.1.2025 08:18 Son Güncelleme: 31.1.2025 11:13

Jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe! Şırnak’ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Şırnak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonunda, toprağa gömülü halde 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Zehir taciri 2 şüpheli suçüstü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede milletin duyarlılığının önemine vurgu yaparak, “Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe! Şırnak’ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen takipli operasyonda, şüphelilerin zehri arazide sakladığı belirlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakalayarak uyuşturucuya darbe vurdu.

Jandarma ekiplerinin yıl boyunca uyuşturucuya karşı yürüttüğü kararlı mücadele de dikkat çekti. 2024 yılı boyunca (1 Ocak - 31 Aralık 2024) gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelesini kesintisiz sürdüren güvenlik güçleri, özellikle son yıllarda kullanım oranı hızla artan ve büyük bir tehdit oluşturan metamfetaminin sokaklara ulaşmasını engellemek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

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Jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe! Şırnak’ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
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