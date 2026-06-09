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Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:18

Jandarmadan yardım istemişti: 56 yaşındaki adam kalbine yenildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde fenalaşarak yardım istemek için jandarma noktasına başvuran 56 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Jandarmadan yardım istemişti: 56 yaşındaki adam kalbine yenildi
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Olay, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan ve kendisini kötü hissetmeye başlayan F.E. (56), yardım alabilmek amacıyla bölgede bulunan jandarma noktasına giderek durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşın sağlık durumunun ciddi olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede F.E.'nin kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan F.E., ardından tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 56 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı. F.E.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen acı haber geldi. F.E.'nin cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

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Jandarmadan yardım istemişti: 56 yaşındaki adam kalbine yenildi
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