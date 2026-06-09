Jandarmadan yardım istemişti: 56 yaşındaki adam kalbine yenildi

Olay, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan ve kendisini kötü hissetmeye başlayan F.E. (56), yardım alabilmek amacıyla bölgede bulunan jandarma noktasına giderek durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşın sağlık durumunun ciddi olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede F.E.'nin kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan F.E., ardından tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 56 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı. F.E.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen acı haber geldi. F.E.'nin cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.