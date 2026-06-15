Jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü İstanbul'da törenlerle kutlandı. Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul'da çeşitli programlar düzenlendi.

İlk törende, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu ile askeri personelin yanı sıra gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yıl dönümü kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni de düzenlendi. Kabirlere karanfil bırakılan törende şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Dualar edildi. Jandarma Teşkilatının 187 yıllık köklü geçmişi aktarılan programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör