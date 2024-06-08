Jandarmanın ‘çevre koruma timi’ mesaide

Edirne Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı, yardıma muhtaç veya tehlike altındaki, sahipli ya da sahipsiz hayvanları korumak, onlara yardım elini uzatmak için mücadele veriyor. Kentte 8 ilçe, 7 belde ve 253 köyü kapsayan sorumluluk sahasındaki her noktada gece gündüz devriye gezen, ihbarları değerlendiren ve bu kapsamda çalışmalarını yürüten tim, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen ihbarları da büyük bir titizlikle değerlendiriyor. İhbarların yanı sıra köyleri de ziyaret eden ekipler kahvelerde düzenledikleri toplantılarda vatandaşları kaçak avcılık, orman yangınları, tarım ilaçlarının kullanımı, hayvanların aşılanması konularında da bilgilendiriyor. Tim komutanı Kıdemli Başçavuş Faruk Parlak, Çevre Haftası dolayısıyla, ihbarlar üzerine doğadaki bazı olaylara doğrudan bazılarına ise teknik destek verdiklerini söyledi. Kaçak avcılıkla da mücadele ettiklerini ifade eden Parlak, nesli tükenmekte olan hayvanları koruduklarını dile getirdi. Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü Köyü Muhtarı Yavuz Çentik de çevre koruma timinin köye sık sık ziyarette bulunduğunu ve kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. Küçünlü köyü sakinlerinden İlhami Vuran ise jandarmanın her konuda olduğu gibi çevre bilinci konusunda vatandaşa destek olduğunu belirtti. AA