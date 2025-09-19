Japonya Prensesi Akiko Mikasa Urfa’da... 12 bin yıllık tarihe hayran kaldı

"Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen ve insanlık tarihini yeniden yazdıran topraklara, Japonya'dan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Şanlıurfa'ya geldi. Prenses Akiko Mikasa'nın iki gün sürecek olan bu önemli ziyaret, Türkiye-Japonya arasındaki kültürel bağları güçlendirmenin yanı sıra, Şanlıurfa'nın eşsiz arkeolojik mirasını ve Taş Tepeler projesini dünya gündemine taşımayı hedefliyor. Arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Prenses Akiko Mikasa ve Bakan Ersoy, ilk olarak peygamberler şehri Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu hissetmek üzere bir şehir turu gerçekleştirdi.

PRENSES GÖBEKLİTEPEYE HAYRAN KALDI

Prensesin en önemli durağı ise kuşkusuz, 12.000 yıllık geçmişiyle dünya arkeoloji çevrelerini sarsan Göbeklitepe oldu. Prenses Akiko'nun, insanlığın ilk tapınak kompleksini yerinde inceledi. Prenses Akiko, binlerce yıllık tarihe hayran kaldı. Görevlilerin anlatımlarını dikkatli bir şekilde dinledi.

KAZI ÇALIŞMASINI İNCELEDİ BİLGİ ALDI

Göbeklitepe ziyaretinin ardından Japonya Prensesi Akiko, Ayanlar Kazı Başlama Törenine katılacak. Prenses Akiko ve Bakan Ersoy'un katılımıyla başlayan olan yeni kazı alanı, bölgenin Neolitik döneme ait sırlarını ortaya çıkarma potansiyeli taşıyor. Bu tören, aynı zamanda Türkiye-Japonya iş birliğinin arkeoloji alanındaki iş birliğine önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Prenses Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Ersoy ve Mikasa, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ersoy, yaptığı konuşmada Göbeklitepe'nin, 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle, yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihinin başlangıç noktalarından kabul edildiğini söyledi.

GÖBEKLİTEPE'DE İNSAN HEYKELİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de duvara monte edilmiş, adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykelinin bulunduğunu belirterek, "Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır." dedi.