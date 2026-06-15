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Giriş Tarihi: 15.06.2026 17:26

JASAT’tan operasyon: 54 aranan şahıs yakalandı, 27’si tutuklandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 08-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 54 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
JASAT’tan operasyon: 54 aranan şahıs yakalandı, 27’si tutuklandı
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenledi. Bir hafta süren çalışmalarda, UYAP kayıtlarına göre çeşitli suçlardan aranan toplam 54 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile yine 3 ayrı suçtan 17 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan bir kişinin de bulunduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden toplam 27'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, diğer şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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JASAT’tan operasyon: 54 aranan şahıs yakalandı, 27’si tutuklandı
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