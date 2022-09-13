Jean Luc Godard kimdir, kaç yaşında öldü, neden? Fransız yönetmen Jean Luc Godard filmleri ve hayatı

Jean Luc Godard kimdir, kaç yaşında öldü gibi sorular sinema dünyasından uzak vatandaşlar tarafından soruluyor. Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden olan Jean Luc Godard hayatını kaybetti. Jean Luc Godard filmleri ve hayatı da bu sebeple araştırılıyor. Peki, Jean Luc Godard kimdir? Jean Luc Godard kaç yaşında?
JEAN LUC GODARD HAYATINI KAYBETTİ
Fransız sinema tarihinin en büyük, dünya sinema tarihinin de en büyük yönetmenlerinden Jean Luc Godard hayatını kaybetti. 91 yaşında hayatını kaybeden yönetmenin sinema tarihini kökten değiştirdiği kabul ediliyor.
JEAN LUC GODARD KİMDİR?
ean-Luc Godard 3 Aralık 1930 doğumlu Fransız ve İsviçreli film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeniydi. Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden birisidir.
1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.
"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır: "Herkes film yönetmeni olabilir."
Godard, Erich Rohmer ve Jacques Rivette ile "Cahiers du Cinéma"'yı çıkardı, aynı zamanda sinema ile ilgili makaleler de yazmaya başladı. Bir iki kısa film denemesinin ardından 1960 yılında ilk uzun metrajlı filmi Serseri Aşıklar'ın (A Bout de Souffle) çekimini tamamladı.
Yeni Dalga Dönemi
Serseri Aşıklar (1960), Haftasonu (1967), Bir Artı Bir (1968) bu dönemin ürünleridir. Bu dönemde Godard deneysel çalışmalar yapmış, o günlerin önde gelen felsefi görüşlerine özellikle varoluşçuluk üzerine inşa edilmiş sinema tezlerini göz önüne almıştır. Tüm bu deneyler (örneğin yeniden tanımlanan senaristlik, Bertolt Brecht teorisinin sinematik uygulanması, geleneksel montaj biçiminin reddedilmesi, kamera ve ses sisteminin deneysel olarak farklı biçimlerde kullanılması) modern sinemanın olasılıklarını genişletmiştir. Godard, bu dönemde filmlerinde iletişim kopukluğu içindeki modern insanın farklı yaşam biçimlerini, akıldışı sosyal sistemleri, politik tartışma ve olayları konu almıştır.
Gorin ve Dziga Vertov Grup
Godard o dönemde yükselen Maoculuk'tan etkilenmiş, burjuva sinema sistemi için film yapmayı reddetmiştir. Godard, dönemin Maoist öğrenci liderlerinden Jean-Pierre Gorin ile Dziga Vertov Grup'u kurarak, Gorin ile birlikte o dönemdeki siyasal görüşlerinin çerçevesini çizen bir dizi film çekmiştir. Bu dönem 'Dziga Vertov Stage' olarak adlandırılır ve 1969 yapımı Le Gai Savoir ile 1972 yapımı Tout Va Bien filmleri arasındaki zamanı içine alır. Grup ismini, sınıf çatışmasını analiz eden ve montajı devrimci bir biçimde kullanmaya çalışan ünlü Rus yönetmen Dziga Vertov'dan almaktadır.
SonImage Dönemi
Sonraki dönemde, Godard kendisini modern dünyadan ayırıp, Grenoble isimli küçük bir şehre yerleşti ve "Eşsiz bir politik filmin sadece kendi ailesine göstereceği bir film olacağı" inancı ile video çalışmalarına odaklandı. Bu dönem, Anne-Marie Miéville ile subjektif video çalışmaları yaptığı video prodüksiyon stüdyosu 'SonImage Film Company' ismine ithafen 'SonImage Dönemi' olarak adlandırılmaktadır. Godard dikkatini video yoluyla birçok insanla yaygın iletişim kurma imkânına verdi ve politik ideolojiden çok genel olayları ve insanların tecridini işledi.
Son Çalışmaları
1979 yılında Godard ticari sinema dünyasına tekrar geri dönmüştür. Bu dönemde çektiği filmlerin karakteristik özellikleri arasında bir uygunluk ve ortak payda bulmak kolay değildir. Godard bu dönemde yeni bir felsefi yaklaşımla farklı sinematik deneyler yapmaya, insan varoluşunun ve bazen de dinsel duyumun en derinlerine inmeye çabalamıştır.
JEAN LUC GODARD FİLMLERİ
Opération 'Béton' (1954)
Une femme coquette (1955)
Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)
Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960
Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960
Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961
Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962
Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963
Nefret (Le Mépris), 1963
Çete (Bande a Part), 1964
Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964
Alphaville, 1965
Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965
Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966
Amerikan Malı (Made in USA), 1966
Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d'elle), 1967
Çinli Kız (La Chinoise), 1967
Haftasonu (Weekend), 1967
Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968
Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968
Bir Artı Bir (One Plus One), 1968
Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968
İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969
Pravda, 1969
Doğu Rüzgarları (Vents d'Est), 1969
İtalya'daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969
Zafere Kadar (Jusqu'a la Vitoire), 1970
Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971
Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972
Jane'e Mektup (Letter to Jane), 1972
1976 Here and Elsewhere
1976/1978 How's It Going?
1980 Every Man for Himself
1982 Passion
1983 First Name: Carmen
1985 Hail Mary
1985 Detective
1987 King Lear
1987 Keep Your Right Up
1990 New Wave
1991 Germany Year 90 Nine Zero
1993 The Kids Play Russian
1993 Oh Woe Is Me
1994 JLG/JLG – Self-Portrait in December
1996 For Ever Mozart
2001 In Praise of Love
2004 Notre musique
2010 Film Socialisme
2014 Goodbye to Language
2018 The Image Book