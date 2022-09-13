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Giriş Tarihi: 13.9.2022 12:01

Jean Luc Godard kimdir, kaç yaşında öldü, neden? Fransız yönetmen Jean Luc Godard filmleri ve hayatı

Jean Luc Godard hayatını kaybetti. Sinema tarihini kökten değiştirdiği kabul edilen Fransız Jean Luc Godard kaç yaşında öldü sorusu yöneltiliyor. Fransız yönetmen Jean Luc Godard filmleri ve hayatı merak ediliyor. Yönetmeni tanımayanlar da Jean Luc Godard kimdir, neden öldü sorularını yöneltiyor. Peki, Jean Luc Godard kimdir? Jean Luc Godard kaç yaşında öldü? İşte Fransız yönetmen Fransız yönetmen Jean Luc Godard filmleri ve hayatı hakkında bilgiler…

Jean Luc Godard kimdir, kaç yaşında öldü, neden? Fransız yönetmen Jean Luc Godard filmleri ve hayatı

Jean Luc Godard kimdir, kaç yaşında öldü gibi sorular sinema dünyasından uzak vatandaşlar tarafından soruluyor. Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden olan Jean Luc Godard hayatını kaybetti. Jean Luc Godard filmleri ve hayatı da bu sebeple araştırılıyor. Peki, Jean Luc Godard kimdir? Jean Luc Godard kaç yaşında?

JEAN LUC GODARD HAYATINI KAYBETTİ

Fransız sinema tarihinin en büyük, dünya sinema tarihinin de en büyük yönetmenlerinden Jean Luc Godard hayatını kaybetti. 91 yaşında hayatını kaybeden yönetmenin sinema tarihini kökten değiştirdiği kabul ediliyor.

JEAN LUC GODARD KİMDİR?

ean-Luc Godard 3 Aralık 1930 doğumlu Fransız ve İsviçreli film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeniydi. Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden birisidir.

1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.

"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır: "Herkes film yönetmeni olabilir."

Godard, Erich Rohmer ve Jacques Rivette ile "Cahiers du Cinéma"'yı çıkardı, aynı zamanda sinema ile ilgili makaleler de yazmaya başladı. Bir iki kısa film denemesinin ardından 1960 yılında ilk uzun metrajlı filmi Serseri Aşıklar'ın (A Bout de Souffle) çekimini tamamladı.

Yeni Dalga Dönemi

Serseri Aşıklar (1960), Haftasonu (1967), Bir Artı Bir (1968) bu dönemin ürünleridir. Bu dönemde Godard deneysel çalışmalar yapmış, o günlerin önde gelen felsefi görüşlerine özellikle varoluşçuluk üzerine inşa edilmiş sinema tezlerini göz önüne almıştır. Tüm bu deneyler (örneğin yeniden tanımlanan senaristlik, Bertolt Brecht teorisinin sinematik uygulanması, geleneksel montaj biçiminin reddedilmesi, kamera ve ses sisteminin deneysel olarak farklı biçimlerde kullanılması) modern sinemanın olasılıklarını genişletmiştir. Godard, bu dönemde filmlerinde iletişim kopukluğu içindeki modern insanın farklı yaşam biçimlerini, akıldışı sosyal sistemleri, politik tartışma ve olayları konu almıştır.

Gorin ve Dziga Vertov Grup

Godard o dönemde yükselen Maoculuk'tan etkilenmiş, burjuva sinema sistemi için film yapmayı reddetmiştir. Godard, dönemin Maoist öğrenci liderlerinden Jean-Pierre Gorin ile Dziga Vertov Grup'u kurarak, Gorin ile birlikte o dönemdeki siyasal görüşlerinin çerçevesini çizen bir dizi film çekmiştir. Bu dönem 'Dziga Vertov Stage' olarak adlandırılır ve 1969 yapımı Le Gai Savoir ile 1972 yapımı Tout Va Bien filmleri arasındaki zamanı içine alır. Grup ismini, sınıf çatışmasını analiz eden ve montajı devrimci bir biçimde kullanmaya çalışan ünlü Rus yönetmen Dziga Vertov'dan almaktadır.

SonImage Dönemi

Sonraki dönemde, Godard kendisini modern dünyadan ayırıp, Grenoble isimli küçük bir şehre yerleşti ve "Eşsiz bir politik filmin sadece kendi ailesine göstereceği bir film olacağı" inancı ile video çalışmalarına odaklandı. Bu dönem, Anne-Marie Miéville ile subjektif video çalışmaları yaptığı video prodüksiyon stüdyosu 'SonImage Film Company' ismine ithafen 'SonImage Dönemi' olarak adlandırılmaktadır. Godard dikkatini video yoluyla birçok insanla yaygın iletişim kurma imkânına verdi ve politik ideolojiden çok genel olayları ve insanların tecridini işledi.

Son Çalışmaları

1979 yılında Godard ticari sinema dünyasına tekrar geri dönmüştür. Bu dönemde çektiği filmlerin karakteristik özellikleri arasında bir uygunluk ve ortak payda bulmak kolay değildir. Godard bu dönemde yeni bir felsefi yaklaşımla farklı sinematik deneyler yapmaya, insan varoluşunun ve bazen de dinsel duyumun en derinlerine inmeye çabalamıştır.

JEAN LUC GODARD FİLMLERİ

Opération 'Béton' (1954)

Une femme coquette (1955)

Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)

Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960

Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960

Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961

Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962

Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963

Nefret (Le Mépris), 1963

Çete (Bande a Part), 1964

Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964

Alphaville, 1965

Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965

Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966

Amerikan Malı (Made in USA), 1966

Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d'elle), 1967

Çinli Kız (La Chinoise), 1967

Haftasonu (Weekend), 1967

Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968

Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968

Bir Artı Bir (One Plus One), 1968

Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968

İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969

Pravda, 1969

Doğu Rüzgarları (Vents d'Est), 1969

İtalya'daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969

Zafere Kadar (Jusqu'a la Vitoire), 1970

Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971

Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972

Jane'e Mektup (Letter to Jane), 1972

1976 Here and Elsewhere

1976/1978 How's It Going?

1980 Every Man for Himself

1982 Passion

1983 First Name: Carmen

1985 Hail Mary

1985 Detective

1987 King Lear

1987 Keep Your Right Up

1990 New Wave

1991 Germany Year 90 Nine Zero

1993 The Kids Play Russian

1993 Oh Woe Is Me

1994 JLG/JLG – Self-Portrait in December

1996 For Ever Mozart

2001 In Praise of Love

2004 Notre musique

2010 Film Socialisme

2014 Goodbye to Language

2018 The Image Book

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Jean Luc Godard kimdir, kaç yaşında öldü, neden? Fransız yönetmen Jean Luc Godard filmleri ve hayatı
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