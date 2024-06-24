Jet skiden düşen Kübra boğuldu

Bursa'da erkek arkadaşıyla bindiği jet skinin devrilmesi sonucu İznik Gölü'ne düşen Kübra Özdemir (25), boğularak can verdi. Kübra Özdemir ve erkek arkadaşı Onur Işık (23) dün İznik Güllüce Mahallesi'ne pikniğe gitti. İki genç bir süre sonra gölde gezmek için jet ski kiraladı. Gezintiye çıktıkları jet ski saat 19.30 sıralarında devrildi. Işık, jet skiye tutunarak yüzeye çıkmayı başardı, ancak Özdemir gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye jandarma asayiş ve bot timleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucu hareketsiz halde bulunarak bota çıkarılan Özdemir'e jandarmalar tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak genç kız tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi. Ayakta tedavi edilen Işık, jandarma tarafından gözaltına alındı.