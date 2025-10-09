Haberler Yaşam Haberleri Jiletle kendisini yaralayıp, çevreye saldırmıştı: Ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 9.10.2025 20:01

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Özgür Şahin isimli şahıs, jiletle kendisine zarar verip, etrafa rahatsızlık veriyordu. İhbar üzerine gelen ekipler şahsı kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olunamazken, Şahin o esnada yolun kapalı olmasından dolayı İ.S., isimli şahsın üzerine koşmuş, burada çıkan tartışma sonucunda da İ.S., tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Özgür Şahin’in ölmeden önceki son anları ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşlarla tartıştığı anlar yer aldı.

Olay, 7 Ekim tarihinde Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Şahin, elinde jiletle kendisine zarar verip etrafa rahatsızlık vermeye başladı. Korkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine polisler olay yerine gelerek, şahsı kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı. O esnada bölgeden geçen bir sürücü, yolun kapalı olması sebebiyle durmak zorunda kaldı.

Jiletle kendini kesen Özgür Şahin ise yolun kapalı olması sebebiyle korna çalan sürücüye doğru koştu. Özgür Şahin'in elinde jiletle koşarak kendilerine geldiğini gören İ.S. araçtan inerek şahsa müdahale etmeye çalıştı.

Bu esnada çıkan tartışmada Şahin, İ.S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İ.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Özgür Şahin'in ölmeden önceki anları ortaya çıktı. Şahin'in kanlar içinde olduğu ve vatandaşlarla tartıştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

