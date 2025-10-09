Jiletle kendisini yaralayıp, çevreye saldırmıştı: Ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!

Olay, 7 Ekim tarihinde Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Şahin, elinde jiletle kendisine zarar verip etrafa rahatsızlık vermeye başladı. Korkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine polisler olay yerine gelerek, şahsı kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı. O esnada bölgeden geçen bir sürücü, yolun kapalı olması sebebiyle durmak zorunda kaldı.
Bu esnada çıkan tartışmada Şahin, İ.S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İ.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Özgür Şahin'in ölmeden önceki anları ortaya çıktı. Şahin'in kanlar içinde olduğu ve vatandaşlarla tartıştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.