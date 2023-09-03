Haberler Yaşam Haberleri Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?
Giriş Tarihi: 3.9.2023 23:14 Son Güncelleme: 3.9.2023 23:14

Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 3 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 3 Eylül 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (3 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?



SEÇENEKLER

A- Sağ kulağı görünür, sol kulağı görünmez
B- Sol kulağı görünür, sağ kulağı görünmez (CEVAP)
C- Sağ kulağı da sol kulağı da görünür
D- Sağ kulağı da sol kulağı da görünmez


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Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?
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