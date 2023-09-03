"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 3 Eylül 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği inci küpeli kızla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (3 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;