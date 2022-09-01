John Wick 3 filmi TV’de ilk kez verilecek! John Wick 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

JOHN WICK 3 KONUSU

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne $14 milyon değer biçilen ve The High Table üyesi birini öldürdüğü için gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken New York'tan çıkmaya çalışmasını konu ediniyor.

John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde Yüksek Şura üyesi ve açık kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi. Fakat Continental'in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman verdi. Continental üyeliği kaldırıldı. Her türlü hizmeti alması yasaklandı. Diğer üyelerle iletişimi kesildi. John, New York'tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna devam edecektir.