Jon Bernthal Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Jon Bernthal Dizileri ve Filmleri Listesi

Jon Bernthal filmleri ve tv dizileri oldukça ilgi çekicidir. Zombilere karşı mücadeleyi konu edinen The Walking Dead'deki "Shane Walsh" rolü, Bernthal tarafından canlandırılmıştır. Dizi, günümüzün en popüler işlerinden biri olduğu için oyuncunun parlamasını sağlamıştır. Ancak bunun dışında başarılı birçok filmi ve TV dizisi bulunur. Neler olduğunu öğrenmek için en beğenilen Jon Bernthal dizileri ve filmleri listesi incelenmelidir.

Jon Bernthal Filmleri ve Tv Dizileri Neler?

Amerikalı ünlü oyuncu Jon Bernthal, 20 Eylül 1976 tarihinde Washington DC'de dünyaya gelmiştir. İsmini duyurmasını sağlayan ise The Walking Dead'deki "Shane Walsh" rolüdür. Oynadığı bir diğer önemli yapım, 2016 yılında 2. sezonu yayınlanan Daredevil dizisidir. Bernthal, burada "Punisher" karakterine hayat vermiştir. 2002'den bu yana oyunculuk yapan aktör, Amerikalı profesyonel güreşçi Kurt Angle'ın yeğeni olan Erin Angle ile evlidir ve üç çocuğu vardır. Kendisi ayrıca, şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve albüm yapımcısı Adam Schlesinger'in kuzenidir. Jon Bernthal'ın rol almış olduğu film ve diziler ise şunlardır:

Mary/Mary (2002)

Tony n' Tina's Wedding (2004)

Revenge of the Middle-Aged Woman (2004)

Dünya Ticaret Merkezi (2006)

Soluduğum Hava (2007)

Day Zero (2007)

Bar Starz (2008)

A Line in the Sand (2008)

Müzede Bir Gece 2 (2009)

Hayalet Yazar (2010)

Çılgın Bir Gece (2010)

Rampart (2011)

Snitch (2013)

Hesaplaşma Zamanı (2013)

Para Avcısı (2013)

Fury (2014)

Ben, Earl ve Ölen Kız (2015)

Sicario (2015)

Hesaplaşma (2016)

Tam Gaz (2017)

Shot Caller (2017)

Asfaltın Kralları (2019)

The Many Stains of Newark (2020)

King Richard (2020)

TV Dizileri

Law & Order: Criminal Intent (2002)

Without a Trace (2004)

CSI: Miami (2005)

How I Met Your Mother (2005)

The Walking Dead (2010-2012-2018)

Show Me a Hero (2015)

Daredevil (2016)

The Punisher (2017-2019)

Unbreakable Kimmy Schmidt (2018-2019)