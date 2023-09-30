Joseph Quinn Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Joseph Quinn Dizileri ve Filmleri Listesi

Joseph Quinn filmleri ve TV dizileri son yıllarda eleştirmen ve izleyiciler tarafından hayli beğeni almaktadır. Aktörün filmlerinden keyif alan sinema ve televizyon severler dizleri, filmleri ve TV şovları hakkında detayları öğrenmek istemektedir. Bu yazımızda en beğenilen Joseph Quinn dizileri ve filmleri listesi hakkında ayrıntılara yer verdik.

Joseph Quinn Filmleri Ve TV Dizileri

Henüz çok yeni bir kariyer hayatı olmasına karşın filmleri ve dizilerindeki performansı hayli beğenilen bir aktör olan Joseph Quinn'in yer aldığı film ve diziler şunlardır;

Overlord Operasyonu (2018)

Make Up (2019)

Hoard

Postcode (2011)

Dickensian (2016)

Game Of Thrones (2017)

Howards End (2017)

Timeswasters (2017)

Les Miserables (2018)

Catherine The Great (2019)

Strike (2020)

Small Axe (2020)

Stranger Things (2022)

En Beğenilen Joseph Quinn Film Ve Dizi Listesi

Kariyer hayatına öncelikle TV dizileri ve tiyatro ile başlayan Joseph Quinn'in yer aldığı en beğenilen film ve dizileri şöyle sıralayabiliriz;

Game Of Thrones: Dizinin 7.sezonunda gördüğümüz Joseph Quinn 'Koner' isimli karakteri canlandırmıştır.

Dickensian: Toplam 20 bölümlük bir TV dizisi olan yapımda Arthur karakterinin Joseph Quinn oynamıştır.

Overlord Operasyonu: Aktörün rol aldığı ilk uzun metrajlı filmdir. İkinci Dünya Savaşı esnasında acımasız Nazi deneylerine maruz kalan askerleri konu alan filmdeki Grunauer karakterini Joseph Quinn canlandırmıştır.

Make Up: Erkek başrol olarak gördüğümüz bu filmde Joseph Quinn, Tom isimli karakteri canlandırmıştır.