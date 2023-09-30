Haberler Yaşam Haberleri Joseph Quinn Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Joseph Quinn Dizileri ve Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 30.9.2023 15:41 Son Güncelleme: 30.9.2023 15:41

Joseph Quinn Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Joseph Quinn Dizileri ve Filmleri Listesi

Joseph Quinn filmleri ve TV dizileri aktörün hayranları tarafından sıklıkla izlenme listelerine eklenmektedir. Birçok ülkede beğeniler almış film ve dizilerden aşina olduğumuz Joseph Quinn’in hangi yapımlarda rol aldığını merak ediyorsanız, en beğenilen Joseph Quinn dizileri ve filmleri listesi içerikli yazımıza mutlaka göz gezdirmelisiniz.

Joseph Quinn Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Joseph Quinn Dizileri ve Filmleri Listesi

Joseph Quinn filmleri ve TV dizileri son yıllarda eleştirmen ve izleyiciler tarafından hayli beğeni almaktadır. Aktörün filmlerinden keyif alan sinema ve televizyon severler dizleri, filmleri ve TV şovları hakkında detayları öğrenmek istemektedir. Bu yazımızda en beğenilen Joseph Quinn dizileri ve filmleri listesi hakkında ayrıntılara yer verdik.

Joseph Quinn Filmleri Ve TV Dizileri

Henüz çok yeni bir kariyer hayatı olmasına karşın filmleri ve dizilerindeki performansı hayli beğenilen bir aktör olan Joseph Quinn'in yer aldığı film ve diziler şunlardır;

  • Overlord Operasyonu (2018)

  • Make Up (2019)

  • Hoard

  • Postcode (2011)

  • Dickensian (2016)

  • Game Of Thrones (2017)

  • Howards End (2017)

  • Timeswasters (2017)

  • Les Miserables (2018)

  • Catherine The Great (2019)

  • Strike (2020)

  • Small Axe (2020)

  • Stranger Things (2022)

En Beğenilen Joseph Quinn Film Ve Dizi Listesi

Kariyer hayatına öncelikle TV dizileri ve tiyatro ile başlayan Joseph Quinn'in yer aldığı en beğenilen film ve dizileri şöyle sıralayabiliriz;

Game Of Thrones: Dizinin 7.sezonunda gördüğümüz Joseph Quinn 'Koner' isimli karakteri canlandırmıştır.

Dickensian: Toplam 20 bölümlük bir TV dizisi olan yapımda Arthur karakterinin Joseph Quinn oynamıştır.

Overlord Operasyonu: Aktörün rol aldığı ilk uzun metrajlı filmdir. İkinci Dünya Savaşı esnasında acımasız Nazi deneylerine maruz kalan askerleri konu alan filmdeki Grunauer karakterini Joseph Quinn canlandırmıştır.

Make Up: Erkek başrol olarak gördüğümüz bu filmde Joseph Quinn, Tom isimli karakteri canlandırmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnternette 'İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer' olarak anılıyordu... Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu
İstanbullular için peş peşe uyarı geldi: Özellikle akşam saatlerine dikkat...
Maltepe'de film sahnelerini aratmayan soygun! 4 dakikada 4 milyon
‘Sanatçı ihaneti’
İBB seçime aylar kala İstanbul'un arazisini satıyor! AK Partili Kabaktepe'den tepki
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' yanıtı: Seni görmekten büyük memnuniyet duyacağız
Mantarlar İETT otobüsünde değilmiş
AFAD duyurdu: Bodrum'da korkutan deprem
3 yıllık yas bitti
Türkiye'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki: İsveç makamları sorumludur
ARKADAŞINA GÖNDER
Joseph Quinn Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Joseph Quinn Dizileri ve Filmleri Listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA