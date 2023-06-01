Judocuları yıkan kaza

Aksaray'dan, Balıkesir'de Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'na katılacak sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt'un (40) kullandığı minibüs, dün sabah 06.00 sıralarında, Bursa-Eskişehir karayolunun Kalburt mevkiinde önünde giden Selahattin Cerrah'ın (50) hafriyat kamyonuna çarptı. Minibüsün ön tarafının hurdaya döndüğü kazada, 14 sporcu, 2 antrenör ve sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Karaman'da önceki gece, Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolunda motosikletin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki Beyazıt Ünal, 20 metrelik şarampole uçarak öldü.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İsmail T.'nin kullandığı işçi servisi, dün sabah saat 07.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında, önünde giden TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen serviste, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı. Eskişehir'de Ahmet Sadık Beldek idaresindeki TIR, Kanlıpınar mevkiinde, yol kenarında duraklayan Kusay K.'nın kullandığı araca çarptı. Kazada Suriye uyruklu Kusay K. hayatını kaybetti.