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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Judocuları yıkan kaza

Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası’na giden sporcuların minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör hayatını kaybetti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
ABBAS ÇAKAR
Judocuları yıkan kaza
Aksaray'dan, Balıkesir'de Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'na katılacak sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt'un (40) kullandığı minibüs, dün sabah 06.00 sıralarında, Bursa-Eskişehir karayolunun Kalburt mevkiinde önünde giden Selahattin Cerrah'ın (50) hafriyat kamyonuna çarptı. Minibüsün ön tarafının hurdaya döndüğü kazada, 14 sporcu, 2 antrenör ve sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



ŞARAMPOLE UÇTU...
Karaman'da önceki gece, Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolunda motosikletin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki Beyazıt Ünal, 20 metrelik şarampole uçarak öldü.


İŞÇİ SERVİSİ TIR'A ÇARPTI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İsmail T.'nin kullandığı işçi servisi, dün sabah saat 07.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında, önünde giden TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen serviste, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı. Eskişehir'de Ahmet Sadık Beldek idaresindeki TIR, Kanlıpınar mevkiinde, yol kenarında duraklayan Kusay K.'nın kullandığı araca çarptı. Kazada Suriye uyruklu Kusay K. hayatını kaybetti.

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Judocuları yıkan kaza
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