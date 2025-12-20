Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A heyecanında dev maçın yayın bilgisi

İtalya'da haftanın en önemli mücadelesi Allianz Stadyumu'nda oynanıyor. Juventus, zirve takibini sürdürmek ve taraftarı önünde hata yapmamak adına sahaya çıkarken; Roma, deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise bu sezon Juventus'un 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan Yıldız'ın bu akşamki rolü.
İtalya Serie A 16. hafta programına göre dev maçın takvimi şu şekildedir:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|İtalya Serie A (16. Hafta)
|Maç
|Juventus - Roma
|Tarih (Ne Zaman)
|20 Aralık 2025 Cumartesi (Bugün)
|Saat (Saat Kaçta)
|22:45 (TSİ)
|Stadyum
|Allianz Stadyumu (Torino)