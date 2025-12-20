Haberler Yaşam Haberleri Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A heyecanında dev maçın yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 22:32

Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A heyecanında dev maçın yayın bilgisi

İtalya Serie A’nın 16. haftasında futbol dünyasının gözü Torino’ya çevrildi. Temsilcimiz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, sahasında İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Roma’yı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan bu dev karşılaşmada Kenan Yıldız'ın performansı merakla beklenirken, maçın yayın saati ve kanalı da netleşti. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve Kenan Yıldız ilk 11’de mi? İşte milli yıldızımızın sahne alacağı dev maça dair tüm detaylar.

Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A heyecanında dev maçın yayın bilgisi
  • ABONE OL

İtalya'da haftanın en önemli mücadelesi Allianz Stadyumu'nda oynanıyor. Juventus, zirve takibini sürdürmek ve taraftarı önünde hata yapmamak adına sahaya çıkarken; Roma, deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise bu sezon Juventus'un 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan Yıldız'ın bu akşamki rolü.

JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 16. hafta programına göre dev maçın takvimi şu şekildedir:

Detay Bilgi
Organizasyon İtalya Serie A (16. Hafta)
Maç Juventus - Roma
Tarih (Ne Zaman) 20 Aralık 2025 Cumartesi (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 22:45 (TSİ)
Stadyum Allianz Stadyumu (Torino)

JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Dev karşılaşma Türkiye'de şu kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

Yayıncı Kanal: S Sport 2

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, Juventus'un bu akşamki en büyük hücum kozlarından biri olacak.

Luciano Spalletti bu sezon neredeyse her maçta şans verdiği Kenan Yıldız'ın, Roma karşısında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A heyecanında dev maçın yayın bilgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz