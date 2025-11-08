Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A’da Derby della Mole! Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

İtalya Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelesinde, Juventus ile şehir rakibi Torino karşı karşıya geliyor. Torino derbisi, sadece üç puanın ötesinde, şehirdeki üstünlük mücadelesini de simgeliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç, ligin gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, bu kritik maçta teknik direktörün en büyük kozlarından biri olmaya aday. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de sahaya çıkacak mı? İşte merak edilenler...
Merakla beklenen Juventus-Torino derbisi 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç, Juventus'un evi olan Allianz Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Mücadelede Luca Zufferli düdük çalacak.
Başarılı oyunuyla dikkat çeken milli yetenek Kenan Yıldız'ın Torino maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic
Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone