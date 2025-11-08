Haberler Yaşam Haberleri Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A'da Derby della Mole! Kenan Yıldız ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 8.11.2025 14:53

Juventus - Torino derbisi heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İtalya Serie A'nın en önemli randevularından biri olan ve "Derby della Mole" olarak bilinen bu dev karşılaşma için geri sayım başladı. Türk futbolunun genç yeteneği Kenan Yıldız'ın performansı ve teknik adamın genç yıldıza ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki; Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelesinde, Juventus ile şehir rakibi Torino karşı karşıya geliyor. Torino derbisi, sadece üç puanın ötesinde, şehirdeki üstünlük mücadelesini de simgeliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç, ligin gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, bu kritik maçta teknik direktörün en büyük kozlarından biri olmaya aday. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de sahaya çıkacak mı? İşte merak edilenler...

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen Juventus-Torino derbisi 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç, Juventus'un evi olan Allianz Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Mücadelede Luca Zufferli düdük çalacak.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Torino maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. İtalya Serie A'daki Derby della Mole S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Başarılı oyunuyla dikkat çeken milli yetenek Kenan Yıldız'ın Torino maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone

