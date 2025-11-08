Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A’da Derby della Mole! Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

İtalya Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelesinde, Juventus ile şehir rakibi Torino karşı karşıya geliyor. Torino derbisi, sadece üç puanın ötesinde, şehirdeki üstünlük mücadelesini de simgeliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç, ligin gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, bu kritik maçta teknik direktörün en büyük kozlarından biri olmaya aday. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de sahaya çıkacak mı? İşte merak edilenler...