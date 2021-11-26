Acılı baba isyan etti: Kaan’ınımın katilini serbest bıraktılar

Girdiği son Yüksek Öğretim Kurumu sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) iki ay önce Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden talihsiz öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3'üncü duruşmasında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Ş. (24), mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
ADLİ TIP DA SÜRÜCÜ KUSURLU DEDİ
Duruşmaya hayalleri elinden alınan Necati Kaan Şahin'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 28 Ekim'de görülen celsede itiraz edilerek İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden hazırlanan rapor okundu. Raporda, Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebep olan Mehmet Ali Ş'nin asli kusurlu olduğu belirtildi. Bunun üzerine sanık vekilinin, rapora itiraz ederek yenilenmesine yönelik talebi hakim tarafından reddedildi. Hakim, Mehmet Ali Ş'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.
BENİM OĞLUM 20 YAŞINDA TOPRAĞIN ALTINA GİRDİ
Kaan'ın umutlarını elinden alan sürücünün tutuksuz yargılanacak olmasını SABAH'a değerlendiren baba Mustafa Şahin, "Kaan'ımın katilini serbest bıraktılar. Kabul edilecek bir şey değil. Devletimizin her zaman yanındayız, biz bu memleketin insanıyız. Biz sadece adalet istiyoruz. Benim oğlum 20 yaşında toprağın altına girdi. Bundan sonra hiç çıkamayacak ama çocuğumun katili 4.5 ay sonra dışarı çıktı" diye konuştu.