Acılı baba isyan etti: Kaan’ınımın katilini serbest bıraktılar

BENİM OĞLUM 20 YAŞINDA TOPRAĞIN ALTINA GİRDİ

Kaan'ın umutlarını elinden alan sürücünün tutuksuz yargılanacak olmasını SABAH'a değerlendiren baba Mustafa Şahin, "Kaan'ımın katilini serbest bıraktılar. Kabul edilecek bir şey değil. Devletimizin her zaman yanındayız, biz bu memleketin insanıyız. Biz sadece adalet istiyoruz. Benim oğlum 20 yaşında toprağın altına girdi. Bundan sonra hiç çıkamayacak ama çocuğumun katili 4.5 ay sonra dışarı çıktı" diye konuştu.